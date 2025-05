Lo sono i verbi come andare e stare nei cruciverba: la soluzione è Intransitivi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono i verbi come andare e stare

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo sono i verbi come andare e stare' è 'Intransitivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTRANSITIVI

Curiosità e Significato di "Intransitivi"

Vuoi sapere di più su Intransitivi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Intransitivi.

I verbi intransitivi sono quei verbi che non richiedono un complemento oggetto per completare il loro significato. Ad esempio, andare e stare indicano un'azione o uno stato proprio soggetto e non devono essere seguiti da un elemento che riceve l'azione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i verbi come essere e avereLo sono andare e rimanereLo sono tanto i Comaschi quanto i Lecchesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Intransitivi

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sono i verbi come andare e stare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

S Savona

I Imola

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G P N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIGNA" PIGNA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.