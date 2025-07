Si può passarla in casa nei cruciverba: la soluzione è Serata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si può passarla in casa' è 'Serata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERATA

Curiosità e Significato di Serata

Hai risolto il cruciverba con Serata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Serata.

Perché la soluzione è Serata? Serata indica il periodo di tempo che va dalla sera alla notte, spesso associato a momenti di svago o socializzazione in casa o fuori. È il momento ideale per rilassarsi, divertirsi con amici o godersi un film. Quindi, quando si chiede se si può passarla in casa, si parla di trascorrere questa fase della giornata tra relax e comfort.

Come si scrive la soluzione Serata

Stai cercando la risposta alla definizione "Si può passarla in casa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

