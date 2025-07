di rocca: rimedia alle piccole ferite da rasoio nei cruciverba: la soluzione è Allume

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'di rocca: rimedia alle piccole ferite da rasoio' è 'Allume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLUME

Curiosità e Significato di Allume

La parola Allume è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Allume.

Perché la soluzione è Allume? L’allume è un minerale naturale noto per le sue proprietà astringenti e lenitive. Utilizzato tradizionalmente per fermare il sanguinamento di piccole ferite da rasoio, aiuta a ridurre l’infiammazione e favorisce la cicatrizzazione della pelle. È un rimedio semplice, efficace e naturale, ideale per prendersi cura della propria pelle dopo la rasatura, offrendo una soluzione immediata e sicura per le piccole ferite quotidiane.

Come si scrive la soluzione Allume

Se "di rocca: rimedia alle piccole ferite da rasoio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

U Udine

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A D C I R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACIDARI" ACIDARI

