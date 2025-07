Si raccoglie dai favi nei cruciverba: la soluzione è Miele

MIELE

Curiosità e Significato... La soluzione Miele di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Miele per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Miele? Il miele è un alimento naturale prodotto dalle api che raccolgono il nettare dei fiori, trasformandolo e immagazzinandolo nei favi dell'alveare. È dolce, ricco di zuccheri e ha proprietà benefiche per la salute. Questo dono delle api rappresenta un vero e proprio tesoro della natura, apprezzato in tutto il mondo come dolcificante e rimedio naturale.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si raccoglie dai favi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

