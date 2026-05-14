AMA + si raccoglie nella cistifellea

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'AMA + si raccoglie nella cistifellea' è 'Amabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMABILE

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Perché la soluzione è Amabile? La parola AMABILE deriva dalla combinazione di un sentimento positivo verso gli altri e si riferisce a una persona cordiale, gentile e piacevole nel comportamento. Questa qualità si manifesta attraverso un atteggiamento accogliente e disponibile, che favorisce rapporti armoniosi e sereni. La sua radice può essere collegata a un sentimento di affetto e simpatia, consolidando così l'impressione di qualcuno che ispira fiducia e rispetto. Avere un carattere amabile rende le interazioni più semplici e genuine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "AMA + si raccoglie nella cistifellea". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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AMA + si raccoglie nella cistifellea nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Amabile

In presenza della definizione "AMA + si raccoglie nella cistifellea", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "AMA + si raccoglie nella cistifellea" conferma che la soluzione 'Amabile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Amabile

A Ancona M Milano A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "AMA + si raccoglie nella cistifellea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amabile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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