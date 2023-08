Si raccoglie in gomitoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si raccoglie in gomitoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FILO

Significato/Curiosita : Si raccoglie in gomitoli

Questo sono: shën mëria e boshit (ovvero del gomitolo, del globo) in "madonna del bosco"; argòmazit in "argomesi", insegna del relativo agriturismo;... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi filo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento fisica non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si raccoglie in gomitoli : raccoglie; gomitoli; raccoglie e dona sangue; Museo che raccoglie film; Spargere per raccoglie re; Li raccoglie il Guinness dei primati ing; Strumento per raccoglie re piccoli animali o pesci; Si vendono in gomitoli ; Strumento usato in tessitura per fare gomitoli ;

Cerca altre Definizioni