La Soluzione ♚ Frutteti nei quali si raccoglie in autunno La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OLIVETI .

Significato della soluzione per: Frutteti nei quali si raccoglie in autunno Un oliveto o uliveto è un terreno piantato a olivi, ma può essere considerato anche come il complesso degli olivi che vi sono piantati. È anche frequente come toponimo. Dalla coltura di tale pianta si producono le olive dalle quali viene prodotto l'olio. L'olio ottenuto dalla spremitura di olive sane è detto extra vergine, in quanto ha subìto solamente processi meccanici e fisici, cioè frangitura ed estrazione o spremitura, e deve avere acidità massima di 0,8, oltre il quale è classificato come vergine o vergine corrente sino al lampante, quest'ultimo non commestibile. Italiano: Sostantivo: oliveto ( approfondimento) m sing (pl.: oliveti) . (agricoltura) terreno piantato a olivi. Sillabazione: o | li | vè | to. Pronuncia: IPA: /oli'veto/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino olivetum che deriva da oliva cioè "olivo" . Varianti: uliveto.

