La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mettere... al mondo' è 'Lavare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVARE

Curiosità e Significato... La parola Lavare è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lavare.

Perché la soluzione è Lavare? Mettere... al mondo è un modo di dire che indica il dare alla luce qualcosa o qualcuno, come un bambino. La parola lavare si collega a questa espressione perché, nel suo senso più figurato, può indicare anche il ripulire o liberarsi da qualcosa, come i ricordi o le colpe. In questo gioco di parole, lavare simboleggia il gesto di creare o rivelare qualcosa di nuovo nel mondo.

Non riesci a risolvere la definizione "Mettere... al mondo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

R A N L E A I L I S T R L T E V E O P M E O Mostra soluzione



