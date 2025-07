Lo è un nativo di Zagabria nei cruciverba: la soluzione è Croato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è un nativo di Zagabria' è 'Croato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CROATO

Curiosità e Significato di Croato

Hai risolto il cruciverba con Croato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Croato.

Perché la soluzione è Croato? Croato indica una persona originaria di Zagabria, capitale della Croazia. È un termine usato per identificare chi proviene da questa nazione balcanica, famosa per la sua storia e cultura. Se ti riferisci a qualcuno nato in questa città, puoi definirlo semplicemente croato. È un modo per sottolineare le radici e l'appartenenza a questa regione europea.

Come si scrive la soluzione Croato

Se "Lo è un nativo di Zagabria" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

R Roma

O Otranto

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T O V T A A E Mostra soluzione



