Un nativo di Ankara

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un nativo di Ankara' è 'Turco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURCO

Perché la soluzione è Turco? Un individuo originario della città di Ankara, capitale della Turchia, viene chiamato turco. La parola si riferisce a chi nasce o ha radici in questa regione e rappresenta anche l'identità culturale e nazionale del paese. Il termine si collega direttamente alla provenienza geografica, rendendo chiaro il legame tra persona e territorio. La sua applicazione si estende sia a livello linguistico che culturale, identificando chi condivide tradizioni e storia turca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un nativo di Ankara". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un nativo di Ankara nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Turco

Quando la definizione "Un nativo di Ankara" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un nativo di Ankara" conferma che la soluzione 'Turco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Turco

T Torino U Udine R Roma C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un nativo di Ankara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Turco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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