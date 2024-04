La Soluzione ♚ Lo è un nativo di Karachi

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Lo è un nativo di Karachi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAKISTANO

Curiosità su Lo e un nativo di karachi: Ümit completamente fuori di sè, rapisce adnan dalla villa con l'aiuto di cumali, nel tentativo di farsi dire da züleyha dove é nascosto demir, infatti... Il Pakistan o Pachistan, ufficialmente Repubblica Islamica del Pakistan (in urdu , Islami Jumhuriyah Pakistan; in inglese Islamic Republic of Pakistan), è uno Stato dell'Asia meridionale, il quinto più popoloso al mondo, con una popolazione superiore ai 241 milioni di abitanti ed il 35º più esteso con 783 940 km². A sud, ha una costa che si estende per 1 046 chilometri sul Mar Arabico e sul Golfo di Oman, a est confina con l'India, a ovest con l'Afghanistan, mentre con l'Iran e la Cina confina rispettivamente a sud-ovest e all'estremo nord-est. A nord è separato dal Tagikistan dal corridoio del Wakhan ...

Altre Definizioni con pakistano; nativo; karachi;