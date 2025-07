Il console romano che venne ucciso facendolo rotolare in una botte irta di chiodi nei cruciverba: la soluzione è Attilio Regolo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il console romano che venne ucciso facendolo rotolare in una botte irta di chiodi' è 'Attilio Regolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTILIO REGOLO

Curiosità e Significato... La soluzione Attilio Regolo di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Attilio Regolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Attilio Regolo? Attilio Regolo è il nome di un celebre console romano, noto per il suo coraggio e senso dell'onore. La sua storia narra di un valoroso leader che, catturato durante la guerra contro Cartagine, preferì subire una punizione crudele piuttosto che tradire Roma. Il suo nome è simbolo di lealtà e sacrificio, ricordato come esempio di integrità nella storia romana.

