Console e imperatore romano molto ostinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Console e imperatore romano molto ostinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERTINACE

Significato/Curiosita : Console e imperatore romano molto ostinato

e meglio conosciuto come ottaviano o augusto, è solitamente considerato il primo imperatore romano, dal 27 a.c. al 14 d.c. insieme a marco antonio e lepido... Disambiguazione – "publio elvio pertinace" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo figlio, vedi publio elvio pertinace (figlio). disambiguazione – se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

