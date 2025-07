Ha in repertorio L Italia nei cruciverba: la soluzione è Masini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha in repertorio L Italia' è 'Masini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASINI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Masini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Masini.

Perché la soluzione è Masini? Masini è il plurale di masino, un termine che in italiano può indicare un piccolo capo o un personaggio di fantasia, ma anche un nome proprio. Nel contesto musicale e cinematografico, si riferisce a canzoni o film con protagonisti dai nomi simili. È un modo per indicare una raccolta di titoli o riferimenti legati a questa parola, spesso usata in giochi di parole o indovinelli.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha in repertorio L Italia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

I Imola

O T N I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRONI" TRONI

