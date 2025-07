Gli sciatori corrono quello lanciato nei cruciverba: la soluzione è Chilometro

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gli sciatori corrono quello lanciato' è 'Chilometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHILOMETRO

Curiosità e Significato di Chilometro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Chilometro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Chilometro? Il chilometro è un'unità di misura della lunghezza usata in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Viene spesso associato a distanze percorse o percorsi di corsa, come nel caso degli sciatori che scendono a grande velocità. In breve, il chilometro permette di quantificare e confrontare le distanze, rendendo più semplice orientarsi e pianificare i propri spostamenti. È una misura fondamentale nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Chilometro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gli sciatori corrono quello lanciato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

L Livorno

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A S E W T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WATERS" WATERS

