Genera la scintilla che fa accendere un motore nei cruciverba: la soluzione è Candela

Home / Soluzioni Cruciverba / Genera la scintilla che fa accendere un motore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Genera la scintilla che fa accendere un motore' è 'Candela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANDELA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Candela? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Candela.

Perché la soluzione è Candela? Una candela è un elemento che produce luce bruciando una fiammella, spesso realizzata con cera o altri materiali. Viene usata da secoli per illuminare ambienti e creare atmosfere speciali. La sua funzione principale è quella di generare luce e calore grazie alla combustione. In modo figurato, il termine si usa anche come simbolo di ispirazione o di un'idea che accende la mente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fa parte dell impianto d alimentazione di un motoreIl suo 0% non fa accendere il cellulareGenera la scintilla nell accendinoIl segnale che fa accendere le luci rosse posteriori dell autoSi fa al motore nuovo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Genera la scintilla che fa accendere un motore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

A Ancona

O A C O M T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STOMACO" STOMACO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.