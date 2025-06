Il segnale che fa accendere le luci rosse posteriori dell auto nei cruciverba: la soluzione è Stop

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il segnale che fa accendere le luci rosse posteriori dell auto' è 'Stop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STOP

Curiosità e Significato di Stop

Hai risolto il cruciverba con Stop? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Stop.

Perché la soluzione è Stop? La parola STOP indica il segnale che, quando azionato, fa accendere le luci rosse posteriori di un'auto, avvisando gli altri conducenti di rallentare o fermarsi. È un termine universale usato anche come comando di sicurezza, fondamentale per evitare incidenti e garantire una guida responsabile. Conoscere il significato di STOP è essenziale per chi guida, perché promuove la sicurezza stradale.

Come si scrive la soluzione Stop

Hai davanti la definizione "Il segnale che fa accendere le luci rosse posteriori dell auto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

O Otranto

P Padova

