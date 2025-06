Si fa al motore nuovo nei cruciverba: la soluzione è Rodaggio

RODAGGIO

Curiosità e Significato... La parola Rodaggio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rodaggio.

Perché la soluzione è Rodaggio? Il rodaggio è il processo di rodaggio di un motore nuovo, durante il quale si fanno funzionare le parti meccaniche a regimi controllati per favorire l’aderenza tra componenti e migliorare le prestazioni nel tempo. È un passaggio fondamentale per garantire la durata e l’efficienza del motore, riducendo l’usura iniziale e assicurando un funzionamento ottimale nel lungo periodo.

R Roma

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

