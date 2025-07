Comunità sociale nei cruciverba: la soluzione è Collettività

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Comunità sociale' è 'Collettività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLETTIVITÀ

Curiosità e Significato di Collettività

La parola Collettività è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Collettività.

Perché la soluzione è Collettività? La parola collettività si riferisce all'insieme delle persone che condividono un contesto sociale, culturale o geografico. È il modo in cui una comunità si organizza e si sostiene a vicenda, valorizzando valori comuni e solidarietà. In sostanza, rappresenta l’unione di individui che collaborano per il benessere di tutti, rendendo più forte e coesa la società in cui vivono.

Studiosi dei problemi della comunitàIn ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animaleStudiosa dei problemi della comunitàSigla di associazioni italiane di promozione socialeForma di attività che non persegue la massimizzazione del profitto bensì la giustizia sociale ed economica

Come si scrive la soluzione Collettività

Se "Comunità sociale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

T Torino

À -

