OREGON

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Oregon? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Oregon.

Perché la soluzione è Oregon? Ha per capitale Salem indica che il luogo di cui si parla ha come centro amministrativo la città di Salem. La parola chiave è Oregon, stato degli Stati Uniti, la cui capitale è proprio Salem. È un modo per collegare il luogo alla sua capitale, aiutando a riconoscere e ricordare le caratteristiche di questa regione. Un modo intelligente per associare nomi e luoghi!

O Otranto

R Roma

E Empoli

G Genova

O Otranto

N Napoli

N R T E M A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORANTE" MORANTE

