La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Ordine di insetti' è 'Efemerotteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EFEMEROTTERI

Curiosità e Significato di Efemerotteri

Perché la soluzione è Efemerotteri? Gli efemerotteri sono un ordine di insetti noti per la loro breve vita adulta, che può durare solo poche ore o giorni. Durante questa fase, si concentrano esclusivamente sulla riproduzione, mentre le loro larve vivono in acqua per diversi mesi. Questi insetti sono importanti indicatori di qualità ambientale e rappresentano un affascinante esempio di adattamento evolutivo alla vita acquatica e terrestre.

Come si scrive la soluzione Efemerotteri

Hai davanti la definizione "Ordine di insetti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

F Firenze

E Empoli

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

