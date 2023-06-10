Li smussa chi vuole addolcirsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Li smussa chi vuole addolcirsi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li smussa chi vuole addolcirsi' è 'Angoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANGOLI

Perché la soluzione è Angoli? Gli angoli sono le parti di una figura geometrica formate dall'incontro di due segmenti o linee. La loro natura può essere più o meno acuta o ottusa, a seconda dell'apertura tra le due linee. Chi desidera addolcire aspetti della propria vita o personalità spesso cerca di rendere più morbidi o meno rigidi i propri comportamenti, proprio come si smussa un angolo per renderlo meno acuto. In questo modo, si favorisce un atteggiamento più dolce e armonioso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li smussa chi vuole addolcirsi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li smussa chi vuole addolcirsi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Li smussa chi vuole addolcirsi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Angoli

Quando la definizione "Li smussa chi vuole addolcirsi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li smussa chi vuole addolcirsi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Angoli:

A Ancona N Napoli G Genova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li smussa chi vuole addolcirsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono quattro in un quadratoSono cinque in un pentagonoRaccordi angolariNon li svela chi vuole cogliere di sorpresa un avversarioChi li frequenta vuole laurearsiNon li vuole lo scapoloneUno che non vuole mai vedere il bene in nienteLi governano i pastori