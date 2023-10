Si smussa se è vivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si smussa se è vivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPIGOLO

Significato/Curiosita : Si smussa se e vivo

smussa la parte relativa "all'invasione commerciale nipponica" negli stati uniti. evidenzia invece alcune parti relative alle tradizioni, mentalità e... Wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «spigolo» (en) eric w. weisstein, spigolo / spigolo (altra versione), su mathworld, wolfram research.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si smussa se è vivo : smussa; vivo; Li smussa chi vuole addolcirsi; smussa te sugli spigoli; Gli angoli da... smussa re; smussa re i cristalli; Uno strofinio che smussa e rifinisce; Si smussa solo se è vivo; Sasso smussa to dall azione dell acqua; Rilassante locale con musica dal vivo ; vivo sincero; vivo no nei pantani; vivo no al largo di Napoli; Uno storico album dal vivo di Mina del 1972; Due che vivo no insieme senza essere sposati; Canta Io che non vivo senza te; vivo no in Antartide;

