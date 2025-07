Un robusto cane da slitta nei cruciverba: la soluzione è Eschimese

ESCHIMESE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Eschimese? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Eschimese.

Perché la soluzione è Eschimese? Le eschimesi sono i popoli indigeni che abitano le regioni artiche, come l’Alaska, il Canada e Groelandia. Conosciuti anche come inuit, sono esperti cacciatori e pescatori, adattati a climi estremamente freddi. La loro cultura tradizionale include l’uso di slitte trainate da cani robusti, fondamentali per muoversi nel gelido paesaggio. In sostanza, rappresentano un esempio di resilienza e adattamento alle condizioni più dure del pianeta.

