BILANCINA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Bilancina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bilancina? Una bilancia piccola e semplice usata per pesare oggetti di piccole dimensioni o alimenti, spesso trovata in cucina o negozi. La bilancina permette di misurare con precisione il peso, facilitando preparazioni e acquisti. È uno strumento indispensabile quando si desidera conoscere esattamente quanto qualcosa pesa, contribuendo a risultati più accurati e soddisfacenti in ogni situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Piccolo strumento a fiato di terracottaPiccolo strumento a fiatoPiccolo strumento usato per intercettazioni telefonicheÈ un piccolo strumento musicalePiccolo strumento musicale di terracotta

B Bologna

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

