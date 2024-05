Piccolo strumento usato per intercettazioni telefoniche

Sostantivo

Curiosità su: Una microspia, è un dispositivo elettronico che implementa un sistema di trasmissione costituito solitamente da un microfono e da un trasmettitore capace di intercettare conversazioni vocali e ritrasmetterle attraverso le onde radio (radiofrequenza). Il segnale trasmesso può essere ascoltato tramite un ricevitore dedicato o tramite un classico scanner di radiofrequenza. Strumento indispensabile per chi svolge indagini estremamente riservate o, nei limiti previsti dalla legge, per chi tenta di risolvere casi abbastanza problematici; viene solitamente posto in vicinanza delle persone per ascoltarne le conversazioni. Estremamente semplice da utilizzare anche per chi non ha particolari competenze, si può occultare ovunque e in modo assai veloce senza destare alcun sospetto, i nascondigli sono veramente infiniti: un bottone, una penna, un vaso, un telefono, un'auto, sotto un tavolo, ecc.

microspia ( approfondimento) f sing (pl.: microspie)

(tecnologia) radiotrasmettitore miniaturizzato per intercettazioni telefoniche

Sillabazione

mic | ro | spì | a

Pronuncia

IPA: mikros'pia

Etimologia / Derivazione

da micro- e spia

Sinonimi