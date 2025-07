Piccolo strumento musicale di terracotta nei cruciverba: la soluzione è Ocarina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo strumento musicale di terracotta' è 'Ocarina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCARINA

Curiosità e Significato di Ocarina

La parola Ocarina è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ocarina.

Perché la soluzione è Ocarina? L'ocarina è uno strumento musicale di terracotta, simile a una piccola ghironda, con fori che si coprono per produrre diverse note. Originaria di antiche civiltà, è apprezzata per il suo suono dolce e melodioso, perfetto per musiche tradizionali e moderne. Facile da suonare, rappresenta un modo semplice per avvicinarsi alla musica, unendo arte e cultura in ogni nota.

Come si scrive la soluzione Ocarina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piccolo strumento musicale di terracotta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

