La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non ben definito, incerto' è 'Vago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VAGO

Curiosità e Significato di Vago

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Vago, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vago? Vago indica qualcosa di poco chiaro, indistinto o non ben precisato. È usato per descrivere concetti, idee o aspetti che sono incerti, sfuggenti o poco definiti, lasciando spazio a interpretazioni diverse. Quando si parla di qualcosa vago, si sottolinea la mancanza di precisione o di dettagli nitidi, rendendo difficile una comprensione completa. È un termine utile per esprimere incertezza o ambiguità in modo semplice e diretto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In ambito militare un incarico ben definitoEsitante non ben definitoRelativa a un ben definito gruppo umanoBen conosciuto da tuttiRischioso di esito incerto

Come si scrive la soluzione Vago

Se "Non ben definito, incerto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

A Ancona

G Genova

O Otranto

