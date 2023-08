In ambito militare un incarico ben definito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In ambito militare un incarico ben definito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MISSIONE

Diverse e slegate tra loro, una politica e una militare, che non vanno confuse nonostante l'omonimia. in ambito amministrativo, i decurioni erano coloro che... Natura è missionaria, in quanto essa trae origine dalla missione del figlio e dalla missione dello spirito santo", come affermato nel decreto ad gentes... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

