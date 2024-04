La definizione e la soluzione di 9 lettere: Rischioso di esito incerto. ALEATORIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio. Ad esempio, il risultato del lancio di un dado bilanciato a sei facce può essere matematicamente modellato come una variabile casuale che può assumere uno dei sei possibili valori 1,2,3,4,5,6{\displaystyle 1,2,3,4,5,6} e ogni valore ha probabilità 1/6{\displaystyle 1/6} di presentarsi. Il termine «aleatorio» deriva dal latino alea (gioco di dadi, ricorda il famoso alea iacta est) ed esprime il concetto di ...

aleatorio m sing

imprevedibile, incerto e in balia della sorte (matematica) (economia) (statistica) casuale, stocastico

Sillabazione

a | le | a | tò | rio

Pronuncia

IPA: /alea'trjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino aleatorius, derivato da alea cioè "dado"

Sinonimi

stocastico, incerto, insicuro, instabile, dubbio, imprevedibile, incalcolabile, problematico, precario, rischioso, azzardato, arrischiato

