La definizione e la soluzione di 7 lettere: Esitante non ben definito. INCERTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il cosiddetto Libro Sudoviano (in tedesco: Sudauer Büchlein; in lituano: Suduviu knygele) era un'opera anonima sui costumi, la religione e la vita quotidiana degli antichi prussiani della Sambia. Il manoscritto fu elaborato in tedesco nel XVI secolo e l'originale non è sopravvissuto, risultando conosciuto solo grazie a copie, trascrizioni e pubblicazioni successive. Gli studiosi moderni non concordano sull'origine e sul valore dello scritto: ciononostante, sebbene non siano stati dissipati i dubbi sulla sua attendibilità, il testo è diventato popolare ed è stato spesso citato in altri libri di storia. Gran parte della mitologia prussiana ...

incerto m sing

che non è risoluto

Sostantivo

incerto m sing

(matematica) (statistica) tutto quello che non è sicuro

Sillabazione

in | cèr | to

Pronuncia

IPA: /in'trto/

Etimologia / Derivazione

dal latino incertus formato da in- e da certus cioè "certo"; significa quindi " che non è certo"

Sinonimi

(aggettivo) dubbio, imprevedibile, ipotetico, possibile, teorico, variabile

dubbio, imprevedibile, ipotetico, possibile, teorico, variabile inattendibile, indeterminato, instabile, malsicuro, precario

(di individuo) confuso, dubbioso, esitante, indeciso, insicuro, irresoluto, perplesso, timoroso, titubante, preoccupato, ansioso, tentennante

confuso, dubbioso, esitante, indeciso, insicuro, irresoluto, perplesso, timoroso, titubante, preoccupato, ansioso, tentennante (di dato) non sicuro

non sicuro dubitabile, ambiguo

sospeso, vago, fumoso, nebbioso

(di risultato) difficile, improbabile, problematico, precario, aleatorio

difficile, improbabile, problematico, precario, aleatorio (di passo) insicuro, malfermo, malsicuro, malfermo, vacillante

insicuro, malfermo, malsicuro, malfermo, vacillante (di tempo) instabile, incostante, variabile, mutevole

instabile, incostante, variabile, mutevole (di proposito, progetto) indefinito, indeterminato, confuso

indefinito, indeterminato, confuso (di barlume) debole, fioco, flebile, fievole

debole, fioco, flebile, fievole (sostantivo) cosa dubbia, possibilità, eventualità

cosa dubbia, possibilità, eventualità caso, imprevisto, pericolo, rischio, accidente, infortunio

Contrari

(aggettivo) certo, sicuro, stabilito, chiaro, prevedibile

certo, sicuro, stabilito, chiaro, prevedibile indubbio, indubitabile

provato, comprovato, assodato

determinato, chiaro, preciso

(di tempo) stabile, costante

stabile, costante (di passo, movimento) sicuro, fermo

sicuro, fermo (di luce) nitido, limpido

nitido, limpido (di individuo) calmo, deciso, sicuro, risoluto, determinato

calmo, deciso, sicuro, risoluto, determinato (sostantivo) certezza, sicurezza

Termini correlati