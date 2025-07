Lo è, per i bimbi, chi spiattella nei cruciverba: la soluzione è Spione

SPIONE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Spione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spione? Uno spione è chi si intromette nelle faccende altrui, spifferando segreti o informazioni riservate. Per i bimbi, può essere chi si diverte a spiattellare ciò che sa, diventando un vero e proprio intruso nelle conversazioni. È una figura spesso vista come scomoda o poco affidabile, perché sa troppo e lo rivela senza pietà. In breve, uno spione è colui che si mette in mezzo, anche quando non dovrebbe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo fanno i bimbi uniti in cerchioLo è per i bambini chi spiattellaSe ne ammalano per lo più i bimbiLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

S Savona

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S R E L A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AERSOL" AERSOL

