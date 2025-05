Se ne ammalano per lo più i bimbi nei cruciverba: la soluzione è Orecchioni

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Se ne ammalano per lo più i bimbi' è 'Orecchioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORECCHIONI

Curiosità e Significato di "Orecchioni"

La soluzione Orecchioni di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orecchioni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Orecchioni? Gli orecchioni sono una malattia infettiva, conosciuta anche come parotite, che colpisce principalmente i bambini e si manifesta con un notevole ingrossamento delle ghiandole salivari, in particolare quelle parotidi. È per questo motivo che la definizione Se ne ammalano per lo più i bimbi si riferisce a questa condizione.

Come si scrive la soluzione: Orecchioni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se ne ammalano per lo più i bimbi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R T T G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GROTTE" GROTTE

