SPIONE

Perché la soluzione è Spione? Spione è un termine che indica una persona che si dà da fare nel spiare o ascoltare segretamente gli altri, spesso per scopi di sorveglianza o curiosità. È come un agente segreto che si muove in incognito, raccogliendo informazioni senza essere notato. Quindi, chi spiattella può essere considerato un spione che rivela dettagli altrui. La parola richiama l'idea di qualcuno che si intromette nelle faccende degli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riferisce le cose altruiSpregevole delatoreQuando parla soffiaLo è per i bambini chi riferisce una marachellaI bambini per lo strascicoLo usano i bambini prima del water

La definizione "Lo è per i bambini chi spiattella" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

