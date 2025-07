L età compresa tra i 30 e i 50 anni circa nei cruciverba: la soluzione è Adulta

Home / Soluzioni Cruciverba / L età compresa tra i 30 e i 50 anni circa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L età compresa tra i 30 e i 50 anni circa' è 'Adulta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADULTA

Curiosità e Significato di Adulta

Vuoi sapere di più su Adulta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Adulta.

Perché la soluzione è Adulta? Adulto indica una persona che ha raggiunto la piena maturità fisica e mentale, solitamente tra i 30 e i 50 anni circa. È il momento in cui si assume piena responsabilità delle proprie azioni e si vive in modo indipendente. La parola rappresenta l'età adulta, il periodo di piena consapevolezza e autonomia nella vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È frequentata dai bambini che hanno l età compresa fra i tre e i sei anniGli adolescenti inglesi d età compresa fra 13 e 19 anniUn imbattibile purosangue italiano degli Anni 50Il Flynn divo Anni 40-50Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adulta

Hai trovato la definizione "L età compresa tra i 30 e i 50 anni circa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Y E B R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DERBY" DERBY

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.