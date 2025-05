Un imbattibile purosangue italiano degli Anni 50 nei cruciverba: la soluzione è Ribot

RIBOT

Curiosità e Significato di "Ribot"

Ribot è un famoso cavallo purosangue italiano degli anni 50, noto per la sua invincibilità in gara. Considerato uno dei migliori destrieri del suo tempo, impressionò per velocità e resistenza, diventando un simbolo di eccellenza nel mondo delle corse ippiche.

Come si scrive la soluzione: Ribot

R Roma

I Imola

B Bologna

O Otranto

T Torino

