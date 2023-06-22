Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30
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SOLUZIONE: PETROLINI
Come completare la definizione
- Definizione: Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30
- Risposta: PETROLINI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Petrolini? Petrolini, celebre attore e comico italiano, si distingue per le sue esilaranti macchiette che hanno segnato gli anni 20 e 30. La sua capacità di interpretare personaggi caricaturali e caricature della società dell’epoca ha contribuito a creare un modo di fare comicità immediatamente riconoscibile. Le sue rappresentazioni, ricche di humor e satira, sono state fondamentali per il teatro e la cultura popolare di quel periodo. La sua figura rimane un esempio di comicità innovativa e duratura.
La risposta alla definizione 'Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30'
In presenza della definizione "Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Petrolini'.
Schemi utili per Petrolini
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: P________
- Schema finale: _____LINI
Le 9 lettere della soluzione Petrolini
La soluzione 'Petrolini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Definizioni con la parola esilaranti: Divertenti esilaranti
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