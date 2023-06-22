Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30' è 'Petrolini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETROLINI

Come completare la definizione Definizione: Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30

Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30 Risposta: PETROLINI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: I

Perché la soluzione è Petrolini? Petrolini, celebre attore e comico italiano, si distingue per le sue esilaranti macchiette che hanno segnato gli anni 20 e 30. La sua capacità di interpretare personaggi caricaturali e caricature della società dell’epoca ha contribuito a creare un modo di fare comicità immediatamente riconoscibile. Le sue rappresentazioni, ricche di humor e satira, sono state fondamentali per il teatro e la cultura popolare di quel periodo. La sua figura rimane un esempio di comicità innovativa e duratura.

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La risposta alla definizione 'Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30'

In presenza della definizione "Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Petrolini'.

Schemi utili per Petrolini

Schema parole: 9

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: P________

Schema finale: _____LINI

Le 9 lettere della soluzione Petrolini

P Padova E Empoli T Torino R Roma O Otranto L Livorno I Imola N Napoli I Imola

La soluzione 'Petrolini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.