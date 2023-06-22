Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30' è 'Petrolini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETROLINI

Come completare la definizione

  • Definizione: Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30
  • Risposta: PETROLINI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

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Perché la soluzione è Petrolini? Petrolini, celebre attore e comico italiano, si distingue per le sue esilaranti macchiette che hanno segnato gli anni 20 e 30. La sua capacità di interpretare personaggi caricaturali e caricature della società dell’epoca ha contribuito a creare un modo di fare comicità immediatamente riconoscibile. Le sue rappresentazioni, ricche di humor e satira, sono state fondamentali per il teatro e la cultura popolare di quel periodo. La sua figura rimane un esempio di comicità innovativa e duratura.

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La risposta alla definizione 'Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30'

In presenza della definizione "Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Petrolini'.

Schemi utili per Petrolini

  • Schema parole: 9
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: P________
  • Schema finale: _____LINI

Le 9 lettere della soluzione Petrolini

P Padova
E Empoli
T Torino
R Roma
O Otranto
L Livorno
I Imola
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Petrolini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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