La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli adolescenti inglesi d età compresa fra 13 e 19 anni' è 'Teenager'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEENAGER

Curiosità e Significato di "Teenager"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Teenager, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Teenager è un termine inglese che si riferisce agli adolescenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni. Durante questo periodo, i giovani vivono importanti cambiamenti fisici, emotivi e sociali, mentre cominciano a sviluppare la loro identità e a esplorare la propria indipendenza.

Come si scrive la soluzione: Teenager

Stai cercando la risposta alla definizione "Gli adolescenti inglesi d età compresa fra 13 e 19 anni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

E Empoli

N Napoli

A Ancona

G Genova

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A A B N E T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BANANETI" BANANETI

