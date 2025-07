Il Patrick Nobel per la letteratura nel 2014 nei cruciverba: la soluzione è Modiano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Patrick Nobel per la letteratura nel 2014' è 'Modiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MODIANO

Curiosità e Significato di Modiano

Perché la soluzione è Modiano? Modiano è uno scrittore francese, vincitore del Nobel nel 2014, noto per le sue storie delicate e malinconiche che esplorano il passato e l'identità. Le sue opere catturano l'animo umano con poesia e introspezione, lasciando un'impronta profonda nella letteratura contemporanea. La sua scrittura invita a riflettere sui ricordi e sulle sfumature dell'esistenza.

Come si scrive la soluzione Modiano

M Milano

O Otranto

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

