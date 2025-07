È azzurro o rosa nei lieti eventi nei cruciverba: la soluzione è Nastro

NASTRO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Nastro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nastro? Il termine nastro si riferisce a un sottile striscia di materiale, spesso di tessuto o plastica, utilizzata per decorare, confezionare o comunicare messaggi. Nei lieti eventi, come nascite o matrimoni, si trovano spesso nastri colorati che possono essere azzurri o rosa, simbolo di gioia e novità. Insomma, il nastro è un piccolo dettaglio che aggiunge colore e significato alle occasioni speciali.

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

