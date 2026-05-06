Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione

Home / Soluzioni Cruciverba / Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione' è 'Prevedere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREVEDERE

Perché la soluzione è Prevedere? Prevedere è la capacità di anticipare gli eventi attraverso l’uso di calcoli e intuizioni, permettendo di immaginare ciò che potrebbe accadere in futuro. Questa abilità combina analisi razionali e sensazioni intuitive per formulare ipotesi accurate sulle possibili evoluzioni di situazioni o fenomeni. In molte attività umane, dalla scienza alla vita quotidiana, prevedere consente di prendere decisioni informate e di prepararsi adeguatamente alle circostanze che potrebbero presentarsi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Prevedere

Quando la definizione "Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione" conferma che la soluzione 'Prevedere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prevedere

P Padova R Roma E Empoli V Venezia E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anticipare gli eventi con calcolo e intuizione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prevedere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Annunciare fatti futuri prima che accadanoLo è il calcolo con le incognitePiattaforma di streaming per guardare eventi sportiviIl greco per il calcolo della circonferenzaEventi spiacevoliUn servizio di streaming di eventi sportivi