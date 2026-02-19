L undici azzurro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L undici azzurro' è 'Nazionale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAZIONALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L undici azzurro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L undici azzurro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Nazionale? L'undici azzurro rappresenta la squadra di calcio nazionale italiana, composta dai migliori giocatori scelti per competere a livello internazionale. Questa formazione, simbolo di identità e orgoglio, si riunisce per difendere i colori del paese in tornei importanti come il Mondiale e l'Europeo. La selezione si distingue per il suo stile di gioco e la passione dei tifosi che la seguono con entusiasmo. La nazionale italiana ha una lunga tradizione di successi e rivaleggia con le altre squadre del mondo, incarnando lo spirito sportivo e la cultura sportiva del paese.

Per risolvere la definizione "L undici azzurro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L undici azzurro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nazionale:

N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L undici azzurro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

