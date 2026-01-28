Lo sono due eventi compiuti nello stesso tempo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono due eventi compiuti nello stesso tempo' è 'Sincronici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINCRONICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono due eventi compiuti nello stesso tempo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono due eventi compiuti nello stesso tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sincronici? Quando due avvenimenti si verificano contemporaneamente, si dice che sono sincronici. Questa condizione indica che accadono nello stesso momento, senza differenza di tempo tra di essi. La loro temporalità coincide, creando un legame temporale immediato. È un concetto importante in diversi ambiti come la fisica, la musica e la vita quotidiana. La capacità di riconoscere eventi sincronici aiuta a comprendere meglio le interazioni temporali tra vari fenomeni.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono due eventi compiuti nello stesso tempo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono due eventi compiuti nello stesso tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sincronici:

S Savona I Imola N Napoli C Como R Roma O Otranto N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono due eventi compiuti nello stesso tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

