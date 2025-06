La tendenza a raccontare avventure immaginarie nei cruciverba: la soluzione è Mitomania

MITOMANIA

Perché la soluzione è Mitomania? La mitomania è un disturbo caratterizzato dalla tendenza a inventare storie e avventure inesistenti, spesso per attirare l’attenzione o sentirsi più importanti. Chi ne soffre può creare narrazioni fantasiose sulla propria vita, rendendo difficile distinguere tra realtà e finzione. È un comportamento che richiede attenzione e, in alcuni casi, supporto professionale per ritrovare l’equilibrio tra verità e fantasia.

