Memorabile come certe avventure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Memorabile come certe avventure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EPICA

"ritratto" una piccola folla di personaggi memorabili. definiva sé stesso "un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo". ha lasciato opere ricche di... Disambiguazione – "epica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi epica (disambigua). un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Memorabile come certe avventure : memorabile; come; certe; avventure; Una sentenza memorabile ; Fatto memorabile ; Periodo memorabile ; Storico memorabile ; memorabile stangata; Sgradite all orecchio come certe musiche; Benvoluta e apprezzata come la Delevingne; come i luoghi in cui si viene al mondo; Tirchi come un antico popolo nomade; Sono come lucertole; Sgradite all orecchio come certe musiche; certe giacche l hanno doppio; Un locale nel seminterrato di certe ville; certe camicie li hanno di ricambio; Una delle figure di certe carte da gioco; Gianni, l autore de Le avventure di Cipollino; _ Geographic, la rivista di viaggi e avventure ; Disavventure che complicano la vita; Sono notorie le avventure galanti di don Giovanni Tenorio; Isola haitiana delle avventure di Salgari;

