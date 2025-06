Si può attirare con uno specchietto nei cruciverba: la soluzione è Allodola

ALLODOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Allodola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Allodola.

Perché la soluzione è Allodola? L’allodola è un uccello molto noto per il suo canto melodioso e il volo aggraziato. Tuttavia, il suo nome deriva anche da un antico metodo di caccia: si attirava con uno specchietto, riflettendo il sole per stimolare il suo interesse e farla emergere. Questa curiosa tecnica ha dato origine al suo nome, che richiama l’idea di catturare l’attenzione in modo ingegnoso.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N E G I G M U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MUGGINE" MUGGINE

