La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si misura con il voltmetro' è 'Tensione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENSIONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tensione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tensione.

Perché la soluzione è Tensione? La tensione indica la differenza di potenziale elettrico tra due punti, fondamentale per far fluire la corrente in un circuito. Si misura con un voltmetro, uno strumento che permette di verificare l'energia disponibile tra i punti. Capire la tensione è essenziale per garantire il corretto funzionamento di dispositivi e impianti elettrici, assicurando sicurezza e efficienza nel loro utilizzo.

Hai davanti la definizione "Si misura con il voltmetro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

