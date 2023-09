Si misura con la latitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si misura con la latitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : LONGITUDINE

Significato/Curiosita : Si misura con la latitudine

Ellissi. questo implica che i gradi di latitudine non hanno lunghezze uguali. la latitudine si calcola con la misura dell'altezza del sole o della stella... Pertanto una longitudine orientale da 0° a 180° (long e) e una longitudine occidentale da 0° a 180° (long w). in altri termini, la longitudine è la distanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

