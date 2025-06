Quelli di un azienda sono ciò che guadagna nei cruciverba: la soluzione è Profitti

PROFITTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Profitti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Profitti.

Perché la soluzione è Profitti? I profitti sono il guadagno che un'azienda ottiene dopo aver sottratto tutte le spese dai ricavi. Rappresentano il successo economico e la capacità di generare valore, permettendo di investire in crescita, salari o innovazione. In breve, i profitti sono ciò che resta come risultato positivo delle attività aziendali, simbolo di una gestione efficace e sostenibile.

P Padova

R Roma

O Otranto

F Firenze

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

M A P I T E D V I E L L L E Mostra soluzione



