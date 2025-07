Se la guadagna chi sgobba nei cruciverba: la soluzione è Pagnotta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se la guadagna chi sgobba' è 'Pagnotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGNOTTA

Curiosità e Significato di Pagnotta

La parola Pagnotta è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pagnotta.

Perché la soluzione è Pagnotta? PAGNOTTA indica il denaro guadagnato con fatica, spesso attraverso un lavoro duro e impegnativo. È un termine colloquiale che sottolinea il valore del denaro ottenuto con sudore e impegno, come si evince dalla frase Se la guadagna chi sgobba. In sostanza, rappresenta il denaro frutto di sacrifici e impegno quotidiano, valorizzando il merito di chi lavora sodo per guadagnarsi da vivere.

Come si scrive la soluzione Pagnotta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se la guadagna chi sgobba", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

